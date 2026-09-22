Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co..

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Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag gesunken. So verlor Bitcoin um 12:20 0,51 Prozent auf 86.012,28 US-Dollar. Gestern lag der Kurs bei 86.453,90 US-Dollar.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 2,7 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 23,2 Prozent.

Daneben fällt Litecoin um 2,85 Prozent auf 60,18 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 61,94 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Abschlag. Um 12:20 notiert der Ethereum-Kurs 0,90 Prozent schwächer bei 2.746,71 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2.771,67 US-Dollar.

Zudem gewinnt Bitcoin Cash am Dienstagmittag hinzu. Um 1,13 Prozent auf 269,50 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 266,49 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 12:20 wurde ein Kurs von 1,532 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 1,533 US-Dollar.

Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 590,57 US-Dollar am Vortag auf 567,13 US-Dollar nach unten (3,97 Prozent).

Daneben steigt Cardano um 0,97 Prozent auf 0,2465 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,2442 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2150 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:20 bei 0,2118 US-Dollar.

Derweil notiert der Tron-Kurs bei 0,3476 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,3444 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,93 Prozent.

Nach 798,39 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Dienstagmittag um 1,39 Prozent auf 787,30 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Dienstagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0983 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0990 US-Dollar.

Währenddessen wird Solana bei 117,07 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,27 Prozent im Vergleich zum Vortag (118,57 US-Dollar).

Derweil notiert der Avalanche-Kurs bei 10,86 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (11,22 US-Dollar) ist das ein Verlust von 3,27 Prozent.

Daneben wertet Chainlink um 12:20 ab. Es geht 1,15 Prozent auf 12,95 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 13,10 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit muss Sui Verluste verbuchen. Um 12:20 fällt der Sui-Kurs um 2,08 Prozent auf 1,014 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,036 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.