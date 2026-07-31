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Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006

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31.07.2026 12:22:46

Siemens Healthineers Hold

Siemens Healthineers
34.47 CHF -0.61%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einschätzung für Siemens Healthineers nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Sam England am Freitag. Der Bereich Diagnostik bleibe ein erheblicher Hemmfaktor./rob/la/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 09:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Hold
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
39.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
37.04 € 		Abst. Kursziel*:
5.29%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
37.02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.35%
Analyst Name::
Sam England 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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