Siemens Healthineers 36.70 CHF -0.29% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Siemens Healthineers bei einem fairen Aktienwert von 53 Euro auf "Kaufen" belassen. Im Fokus der Telefonkonferenz habe das Geschäftsjahr 2027 gelegen, das zum Übergangsjahr werde, schrieb Sven Kürten am Freitag in seinem Resümee des Quartalsberichts. "Wichtige Kurstreiber bleiben die Technologieführerschaft bei Photon-Counting-CT und Theranostik."/rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.