SAP Aktie 345952 / DE0007164600
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Marktbericht
|
16.09.2026 17:58:17
Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Handelsende im Plus
So performte der DAX am dritten Tag der Woche letztendlich.
Der DAX sprang im XETRA-Handel schlussendlich um 0.62 Prozent auf 25’558.88 Punkte an. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.120 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.448 Prozent auf 25’515.96 Punkte an der Kurstafel, nach 25’402.28 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des DAX betrug 25’599.07 Punkte, das Tagestief hingegen 25’361.70 Zähler.
DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 0.236 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bewegte sich der DAX bei 26’440.31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, erreichte der DAX einen Wert von 24’910.41 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 16.09.2025, den Wert von 23’329.24 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 4.15 Prozent. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’618.74 Punkten. Bei 21’863.81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
DAX-Gewinner und -Verlierer
Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 3.10 Prozent auf 137.12 EUR), RWE (+ 2.81 Prozent auf 59.92 EUR), HOCHTIEF (+ 2.59 Prozent auf 387.80 EUR), Symrise (+ 2.30 Prozent auf 91.46 EUR) und adidas (+ 1.94 Prozent auf 144.65 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Volkswagen (VW) vz (-2.64 Prozent auf 78.88 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2.57 Prozent auf 45.37 EUR), Commerzbank (-2.40 Prozent auf 41.45 EUR), Rheinmetall (-1.52 Prozent auf 1’013.00 EUR) und Siemens Healthineers (-1.31 Prozent auf 38.36 EUR).
Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 4’580’847 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 214.981 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.
DAX-Fundamentaldaten im Fokus
Im DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.10 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
16.09.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 schliesst im Plus (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels im Aufwind (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zeigt sich nachmittags fester (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX klettert am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX aktuell (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag stärker (finanzen.ch)
Analysen zu Vonovia SE
|07.09.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|24.08.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|24.08.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|16.09.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|07.09.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|12.05.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|08.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Siemens Energy am 16.09.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|25’537.75
|0.53%
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid im Blick: SMI und DAX schliessen fester -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt schloss am Mittwoch mit Aufschlägen, während der deutsche Leitindex ebenfalls aufwärts notierte. Die US-Börsen gaben nach. Die Märkte in Fernost verzeichneten zur Wochenmitte Gewinne.