Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Handelsende im Plus

Der DAX sprang im XETRA-Handel schlussendlich um 0.62 Prozent auf 25’558.88 Punkte an. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.120 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.448 Prozent auf 25’515.96 Punkte an der Kurstafel, nach 25’402.28 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 25’599.07 Punkte, das Tagestief hingegen 25’361.70 Zähler.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 0.236 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bewegte sich der DAX bei 26’440.31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, erreichte der DAX einen Wert von 24’910.41 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 16.09.2025, den Wert von 23’329.24 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 4.15 Prozent. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’618.74 Punkten. Bei 21’863.81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 3.10 Prozent auf 137.12 EUR), RWE (+ 2.81 Prozent auf 59.92 EUR), HOCHTIEF (+ 2.59 Prozent auf 387.80 EUR), Symrise (+ 2.30 Prozent auf 91.46 EUR) und adidas (+ 1.94 Prozent auf 144.65 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Volkswagen (VW) vz (-2.64 Prozent auf 78.88 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2.57 Prozent auf 45.37 EUR), Commerzbank (-2.40 Prozent auf 41.45 EUR), Rheinmetall (-1.52 Prozent auf 1’013.00 EUR) und Siemens Healthineers (-1.31 Prozent auf 38.36 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 4’580’847 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 214.981 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.10 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch