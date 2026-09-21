Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
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21.09.2026 18:00:01
EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Siemens Healthineers AG
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 2024/2809 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2, Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Erwerb eigener Aktien – 16. Zwischenmeldung
Im Zeitraum vom 14. September 2026 bis 20. September 2026 (jeweils einschliesslich) wurden insgesamt Stück 89.988 Aktien der Siemens Healthineers AG im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Healthineers AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 26. Mai 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 2024/2809 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 1. Juni 2026 mitgeteilt wurde.
Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:
Die Geschäfte sind in detaillierter Form auf der Internetseite der Siemens Healthineers AG veröffentlicht (https://www.siemens-healthineers.com/deu/investor-relations/share).
Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 1. Juni 2026 bis 20. September 2026 (jeweils einschliesslich) erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 3.214.359 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Siemens Healthineers AG erfolgt durch ein von der Siemens Healthineers AG beauftragtes Kreditinstitut ausschliesslich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA).
München, 21. September 2026
Siemens Healthineers AG
Der Vorstand
______________________________
1Ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf vier Nachkommastellen.
21.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Siemens Healthineers AG
|Siemensstr. 3
|91301 Forchheim
|Deutschland
|Internet:
|https://www.siemens-healthineers.com
|LEI Code:
|529900QBVWXMWANH7H45
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2402464 21.09.2026 CET/CEST
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