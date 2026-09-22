NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Market-Perform" belassen. Stephen Reitman beschäftigte sich am Montag nochmals eingehend mit dem Auftreten chinesischer Autobauer am europäischen Automarkt. Sei die erste Welle noch von Übernahmen geprägt gewesen, wachse mittlerweile auch die Wertschätzung für chinesische Marken. Besonders anfällig sei der Massenmarkt, während die Premium-Hersteller BMW, Mercedes-Benz und Porsche wegen ihrer Marken-Wahrnehmung besser geschützt seien. Große Sorgen macht er sich um Stellantis wegen des aufgeblähten Portfolios. Außerdem bezeichnete er Ford und die VW-Tochter Seat als besonders schwache Marken. Dacia von Renault müsse unter Beweis stellen, dass der jüngste Absatzrückgang am Modellzyklus liege und nicht an der China-Konkurrenz./tih/ag;