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Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006

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03.08.2026 13:03:14

Siemens Healthineers Neutral

Siemens Healthineers
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Das organische Wachstum in der Sparte Bildgebung sei mit 2,3 Prozent hinter der Konsensschätzung von 5,4 Prozent zurückgeblieben, schrieb Graham Doyle in einer am Montag vorliegenden Studie. Alles in allem sei das Zahlenwerk des Herstellers von Medizintechnik "unschön"./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 06:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Neutral
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