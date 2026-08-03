Siemens Healthineers 36.26 CHF -0.52% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 45,70 auf 44,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wegen des Diagnostikgeschäfts in China habe der Hersteller von Medizintechnik die Prognosen erneut gesenkt, schrieb Susannah Ludwig am Montag. Das Auftragsbuch zeuge aber von Stärke im Kerngeschäft./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 18:40 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 04:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.