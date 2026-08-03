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Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006

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03.08.2026
SWX
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04.08.2026 07:21:17

Siemens Healthineers Outperform

Siemens Healthineers
36.26 CHF -0.52%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 45,70 auf 44,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wegen des Diagnostikgeschäfts in China habe der Hersteller von Medizintechnik die Prognosen erneut gesenkt, schrieb Susannah Ludwig am Montag. Das Auftragsbuch zeuge aber von Stärke im Kerngeschäft./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 18:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Outperform
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
44.50 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
39.03 € 		Abst. Kursziel*:
14.01%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
39.02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.04%
Analyst Name::
Susannah Ludwig 		KGV*:
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