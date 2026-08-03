Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
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Siemens Healthineers Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 45,70 auf 44,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wegen des Diagnostikgeschäfts in China habe der Hersteller von Medizintechnik die Prognosen erneut gesenkt, schrieb Susannah Ludwig am Montag. Das Auftragsbuch zeuge aber von Stärke im Kerngeschäft./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Outperform
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
44.50 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
39.03 €
|
Abst. Kursziel*:
14.01%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
39.02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.04%
|
Analyst Name::
Susannah Ludwig
|
KGV*:
-
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