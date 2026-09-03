Siemens Healthineers 37.28 CHF 0.49% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Die Innovationsdynamik bleibe hoch, schrieb Julien Dormois am Donnerstag nach einer Veranstaltung mit Investor-Relations-Verantwortlichen der Münchner. Die China-Probleme im Diagnostikbereich seien aber unverändert. Hier müsse noch viel an der Profitabilität gearbeitet werden./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 14:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.