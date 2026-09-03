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Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006

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03.09.2026
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04.09.2026 06:53:24

Siemens Healthineers Buy

Siemens Healthineers
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Die Innovationsdynamik bleibe hoch, schrieb Julien Dormois am Donnerstag nach einer Veranstaltung mit Investor-Relations-Verantwortlichen der Münchner. Die China-Probleme im Diagnostikbereich seien aber unverändert. Hier müsse noch viel an der Profitabilität gearbeitet werden./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 14:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Buy
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
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