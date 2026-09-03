Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
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Siemens Healthineers Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Die Innovationsdynamik bleibe hoch, schrieb Julien Dormois am Donnerstag nach einer Veranstaltung mit Investor-Relations-Verantwortlichen der Münchner. Die China-Probleme im Diagnostikbereich seien aber unverändert. Hier müsse noch viel an der Profitabilität gearbeitet werden./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
50.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
39.49 €
|
Abst. Kursziel*:
26.61%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
39.09 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.91%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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