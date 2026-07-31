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Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006

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03.08.2026 14:31:59

Siemens Healthineers Hold

Siemens Healthineers
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Durchwachsene Ergebnisse hätten zur Senkung der Umsatzprognose geführt, schrieb Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Jahresziel für den Gewinn je Aktie sei dank eines Einmaleffekts aber gestiegen./tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:15 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Hold
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
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