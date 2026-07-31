Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
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03.08.2026 14:31:59
Siemens Healthineers Hold
Siemens Healthineers
36.40 CHF 5.61%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Durchwachsene Ergebnisse hätten zur Senkung der Umsatzprognose geführt, schrieb Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Jahresziel für den Gewinn je Aktie sei dank eines Einmaleffekts aber gestiegen./tih/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Hold
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
39.03 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.64%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
39.01 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.59%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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