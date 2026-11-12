TecDAX 1548840 / DE0007203275
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12.11.2026 09:28:25
Börse Frankfurt in Rot: TecDAX beginnt die Donnerstagssitzung im Minus
TecDAX-Handel am vierten Tag der Woche.
Der TecDAX fällt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.26 Prozent auf 4’097.56 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 574.270 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 4’122.07 Zählern und damit 0.339 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (4’108.15 Punkte).
Der TecDAX verzeichnete bei 4’122.99 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4’093.05 Einheiten.
So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 2.16 Prozent aufwärts. Der TecDAX stand noch vor einem Monat, am 12.10.2026, bei 3’993.16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4’067.62 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, notierte der TecDAX bei 3’575.94 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 13.06 Prozent. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Punkten registriert.
Gewinner und Verlierer im TecDAX
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell freenet (+ 2.94 Prozent auf 24.50 EUR), Eckert Ziegler (+ 2.58 Prozent auf 14.29 EUR), Siemens Healthineers (+ 1.65 Prozent auf 44.24 EUR), EVOTEC SE (+ 1.08 Prozent auf 3.19 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 1.05 Prozent auf 34.76 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Ottobock (-7.55 Prozent auf 43.45 EUR), OHB SE (-4.26 Prozent auf 202.50 EUR), Infineon (-3.74 Prozent auf 50.17 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3.17 Prozent auf 50.35 EUR) und AIXTRON SE (-3.09 Prozent auf 33.23 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im TecDAX
Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 639’435 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 237.032 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf
Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.30 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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Infineon am 12.11.2026
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