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13.11.2026 15:37:44
Analyse: Herabstufung für Siemens Healthineers-Aktie von Bernstein Research
Siemens Healthineers-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Bernstein Research-Analyst Susannah Ludwig unterzogen.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens Healthineers von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft und das Kursziel von 44,50 auf 44 Euro gesenkt. Analystin Susannah Ludwig begründete die Abstufung in einer am Freitag vorliegenden Studie zunächst mit der verbesserten Bewertung des Medizintechnikherstellers. Hinzu komme die Erwartung eines weiteren Jahres mit nur begrenztem Wachstum beim Gewinn je Aktie. Sie vermisst deshalb das Potenzial für eine weitere Neubewertung.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Siemens Healthineers-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Kaum Bewegung liess sich um 15:21 Uhr bei der Siemens Healthineers-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 43.83 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 0.39 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 202’984 Stück gehandelt. Das Papier sank seit Jahresbeginn 2026 um 0.1 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 17:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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