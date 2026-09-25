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Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006

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28.09.2026 10:36:43

Siemens Healthineers Buy

Siemens Healthineers
37.00 CHF 3.65%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Accela sei ein Quantensprung in der Strahlentherapie, schrieb Julien Dormois in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Das Gerät bringe enorme Vorteile bei Geschwindigkeit, Präzision und Arbeitseffizienz. Damit dürfte es der Onkologie-Sparte Varian leichter fallen, Marktanteile abzugraben. Die Anleger dürften allerdings die Vorteile eher schrittweise einplanen und keinen sofortigen Effekt auf die Gewinn- und Verlustrechnung sehen./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 22:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2026 / 22:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Buy
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
50.00 €
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10:36 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.26 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
11.09.26 Siemens Healthineers Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.26 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
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