CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
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CTS Eventim Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Olivier Calvet am Freitag nach der Auswertung aktueller Zahlen von Liveevents im August. Dabei bezieht er nun auch die Online-Plattform Eventbrite mit ein. Am 20. November veranstalte CTS in Mailand seinen allerersten Kapitalmarkttag. Auf der Agenda stünden unter anderem Strategie, Technik und Ki, sowie Finanzentwicklung und Anlegerbeteiligung./rob/ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
55.50 €
|
Abst. Kursziel*:
80.18%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
56.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
76.68%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
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