STMicroelectronics 42.64 CHF -1.31% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Vor der anstehenden Berichtssaison seien die Chancen gut wie seit vielen Quartalen nicht, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Freitag. Mit seiner Ergebnisprognose für 2027 sieht er sich etwa 20 Prozent über dem Konsens und lobte das enorm gut berechenbare Geschäft der Franzosen./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 13:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.