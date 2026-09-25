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STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223

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28.09.2026 13:28:21

STMicroelectronics Buy

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Vor der anstehenden Berichtssaison seien die Chancen gut wie seit vielen Quartalen nicht, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Freitag. Mit seiner Ergebnisprognose für 2027 sieht er sich etwa 20 Prozent über dem Konsens und lobte das enorm gut berechenbare Geschäft der Franzosen./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 13:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
80.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
46.03 € 		Abst. Kursziel aktuell:
73.82%
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
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