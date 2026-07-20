Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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Siemens Energy Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens Energy von 175 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aufträge im Gas-Geschäft würden im Geschäftsjahr 2026 ihren Zenit noch nicht erreichen, schrieb Christopher Leonard in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er erhöhte seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebita) bis 2029 um durchschnittlich 11 Prozent./rob/ajx/la;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
210.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
151.76 €
|
Abst. Kursziel*:
38.38%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
154.06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.31%
|
Analyst Name::
Christopher Leonard
|
KGV*:
-
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|UBS AG
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|15.07.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Siemens Energy Buy
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|11:42
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|UBS AG
|15.07.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.26
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|14.07.26
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