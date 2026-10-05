Air Liquide 159.96 CHF 0.23% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Air Liquide auf "Buy" mit einem Kursziel von 192 Euro belassen. Der neue Unternehmensplan "Beyond" für 2030 inklusive der geplanten Aktienrückkäufe impliziere ein mehr als 20?prozentiges Kurspotenzial für den Gassekonzern, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./gl/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 07:58 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.