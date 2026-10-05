Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’819 0.8%  SPI 19’609 0.8%  Dow 51’414 0.3%  DAX 25’415 0.6%  Euro 0.9360 0.4%  EStoxx50 6’278 0.6%  Gold 4’171 0.8%  Bitcoin 71’603 0.5%  Dollar 0.8311 0.0%  Öl 97.4 -2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Holcim1221405
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
RWE-Aktie niedriger: Netzbetreiber Amprion holt sich Milliardensumme am Anleihemarkt
SAP setzt auf Work Intelligence: Übernahme von TechWolf beflügelt die Aktie
Gold bleibt erste Wahl der Währungshüter: Warum Anleger jetzt genau hinhören sollten
Golden Cross beim Bitcoin: Startsignal für die nächste Rally oder Falle für Nachzügler?
ASOS-Aktie stürzt ab: Mutmasslicher Hackerangriff erschüttert Online-Händler
Suche...
ETF Sparplan

Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073

157.52
CHF
-1.08
CHF
-0.68 %
14:21:08
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.10.2026 12:37:38

Air Liquide Buy

Air Liquide
159.96 CHF 0.23%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Air Liquide auf "Buy" mit einem Kursziel von 192 Euro belassen. Der neue Unternehmensplan "Beyond" für 2030 inklusive der geplanten Aktienrückkäufe impliziere ein mehr als 20?prozentiges Kurspotenzial für den Gassekonzern, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./gl/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 07:58 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
192.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
169.34 € 		Abst. Kursziel*:
13.38%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
169.28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.42%
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Air Liquide S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten