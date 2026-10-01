UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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01.10.2026 10:00:39
September 2026: Experten empfehlen UBS-Aktie mehrheitlich zum Kauf
So schätzten Analysten die UBS-Aktie im letzten Monat ein.
5 Analysten gaben ihre Einschätzung der UBS-Aktie preis.
5 Analysten empfehlen die UBS-Aktie mit Kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 46,40 CHF. Dies kommt einem Anstieg von 6,11 CHF zum aktuellen SWX-Kurs der UBS-Aktie von 40,29 CHF gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|44,00 CHF
|9,21
|28.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|50,00 CHF
|24,10
|23.09.2026
|RBC Capital Markets
|44,00 CHF
|9,21
|21.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|50,00 CHF
|24,10
|08.09.2026
|RBC Capital Markets
|44,00 CHF
|9,21
|01.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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