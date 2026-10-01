September 2026: Experten empfehlen UBS-Aktie mehrheitlich zum Kauf

5 Analysten gaben ihre Einschätzung der UBS-Aktie preis.

5 Analysten empfehlen die UBS-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 46,40 CHF. Dies kommt einem Anstieg von 6,11 CHF zum aktuellen SWX-Kurs der UBS-Aktie von 40,29 CHF gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 44,00 CHF 9,21 28.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 50,00 CHF 24,10 23.09.2026 RBC Capital Markets 44,00 CHF 9,21 21.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 50,00 CHF 24,10 08.09.2026 RBC Capital Markets 44,00 CHF 9,21 01.09.2026

Redaktion finanzen.ch