ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Schneider Electric vor dem Hintergrund der angekündigten Übernahme des US-Softwarespezialisten PTC auf "Buy" mit einem Kursziel von 335 Euro belassen. Der Kurseinbruch von 10 Prozent am Vortag sei übertrieben gewesen, doch eine Erholung werde wohl Zeit brauchen, schrieb Andre Kukhnin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Analyst geht davon aus, dass die Transaktion unter Einbeziehung aller Synergien zu einem Gewinnwachstum je Aktie von rund 5 Prozent führen wird sowie zu einer Kapitalrendite von etwa 6 Prozent. Den Zukauf hält er für günstig und begründet dies mit den erheblichen Kursrückgängen im gesamten Softwarebereich aufgrund von Bedenken hinsichtlich Künstlicher Intelligenz und sieht in dem Schritt des französischen Elektrotechnikkonzerns "klare strategische Vorteile"./ck/rob/gl;