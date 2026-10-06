Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Schneider Electric Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Schneider Electric vor dem Hintergrund der angekündigten Übernahme des US-Softwarespezialisten PTC auf "Buy" mit einem Kursziel von 335 Euro belassen. Der Kurseinbruch von 10 Prozent am Vortag sei übertrieben gewesen, doch eine Erholung werde wohl Zeit brauchen, schrieb Andre Kukhnin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Analyst geht davon aus, dass die Transaktion unter Einbeziehung aller Synergien zu einem Gewinnwachstum je Aktie von rund 5 Prozent führen wird sowie zu einer Kapitalrendite von etwa 6 Prozent. Den Zukauf hält er für günstig und begründet dies mit den erheblichen Kursrückgängen im gesamten Softwarebereich aufgrund von Bedenken hinsichtlich Künstlicher Intelligenz und sieht in dem Schritt des französischen Elektrotechnikkonzerns "klare strategische Vorteile"./ck/rob/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
335.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
264.05 €
|
Abst. Kursziel*:
26.87%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
263.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.92%
|
Analyst Name::
Andre Kukhnin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Schneider Electric S.A.
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|06:57
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|05.10.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|06:57
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|05.10.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|05.10.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|06:57
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Schneider Electric S.A.
|245.55
|-1.35%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:10
|
Deutsche Bank AG
Rheinmetall Buy
|11:59
|
UBS AG
Schneider Electric Buy
|11:58
|
UBS AG
Saint-Gobain Sell
|11:57
|
UBS AG
L'Oréal Buy
|11:56
|
Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom Buy
|11:56
|
UBS AG
Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|11:55
|
UBS AG
TotalEnergies Buy