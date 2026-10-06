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Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972

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06.10.2026 11:59:04

Schneider Electric Buy

Schneider Electric
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Schneider Electric vor dem Hintergrund der angekündigten Übernahme des US-Softwarespezialisten PTC auf "Buy" mit einem Kursziel von 335 Euro belassen. Der Kurseinbruch von 10 Prozent am Vortag sei übertrieben gewesen, doch eine Erholung werde wohl Zeit brauchen, schrieb Andre Kukhnin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Analyst geht davon aus, dass die Transaktion unter Einbeziehung aller Synergien zu einem Gewinnwachstum je Aktie von rund 5 Prozent führen wird sowie zu einer Kapitalrendite von etwa 6 Prozent. Den Zukauf hält er für günstig und begründet dies mit den erheblichen Kursrückgängen im gesamten Softwarebereich aufgrund von Bedenken hinsichtlich Künstlicher Intelligenz und sieht in dem Schritt des französischen Elektrotechnikkonzerns "klare strategische Vorteile"./ck/rob/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 20:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
335.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
264.05 € 		Abst. Kursziel*:
26.87%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
263.95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26.92%
Analyst Name::
Andre Kukhnin 		KGV*:
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06:57 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
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05.10.26 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
05.10.26 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
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