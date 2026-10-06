FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 19.31 GBP wert. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 517.934 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 05.10.2026 auf 36.32 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18’808.78 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 88.09 Prozent.

Shell (ex Royal Dutch Shell) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 205.55 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch