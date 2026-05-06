Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
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Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell nach einer Analystenkonferenz zu den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 4400 Pence belassen. Die meisten Analysten hätten den Ölkonzern für seine operative Leistung im ersten Quartal gelobt, schrieb Mark Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Management wolle sich weiterhin darauf konzentrieren, das Unternehmen schlanker und wettbewerbsfähiger zu machen./rob/edh/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
44.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
31.19 £
|
Abst. Kursziel*:
41.07%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
31.19 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
41.07%
|
Analyst Name::
Mark Wilson
|
KGV*:
-
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