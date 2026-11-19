Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
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Scout24 Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 126 Euro auf "Buy" belassen. Der Betreiber von Internetportalen habe ein weiteres robustes Quartal hinter sich, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Donnerstag vorliegenden Resümee. Der pro Nutzer erzielte Umsatz wachse, wenngleich langsamer als im zweiten Quartal, und sorge damit für Umsatzwachstum in den einzelnen Segmenten./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Buy
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
126.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
88.15 €
|
Abst. Kursziel*:
42.94%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
88.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42.78%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
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