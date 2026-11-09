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Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80

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09.11.2026
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10.11.2026 07:42:37

Scout24 Buy

Scout24
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Buy" belassen. Künstliche Intelligenz (KI) helfe dem Betreiber von Internet-Portalen wie Immoscout 24, prozentual zweistellig zu wachsen, schrieb Gerhard Orgonas am Montag in seiner langfristigen Einschätzung nach den kürzlich vorgelegten Quartalszahlen. Die KI-gestützte Plattformstrategie und KI-Monetarisierung gewännen zunehmend an Dynamik./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 17:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Scout24 Buy
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
140.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
89.30 € 		Abst. Kursziel*:
56.77%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
89.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
56.08%
Analyst Name::
Gerhard Orgonas 		KGV*:
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07:42 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.26 Scout24 Buy Jefferies & Company Inc.
05.11.26 Scout24 Overweight Barclays Capital
05.11.26 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.11.26 Scout24 Buy UBS AG
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