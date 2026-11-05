Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
84.55CHF
2.75CHF
3.36 %
14:12:00
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
05.11.2026 13:13:56
Scout24 Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Scout24 von 101 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die prozentual zweistellige Wachstumsdynamik in beiden Geschäftsbereichen des Immobilienportal-Betreibers sei zurückgekehrt, schrieb Adam Berlin am Mittwoch in seinem Resümee zum dritten Quartal./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 19:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Buy
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
105.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
92.70 €
|
Abst. Kursziel*:
13.27%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
92.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.33%
|
Analyst Name::
Adam Berlin
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Scout24
|
13:52
|UBS AG beurteilt Scout24-Aktie mit Buy (finanzen.ch)
|
13:49
|Jefferies & Company Inc. bescheinigt Buy für Scout24-Aktie (finanzen.ch)
|
13:22
|Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Scout24-Aktie (finanzen.ch)
|
11:02
|EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
11:02
|EQS-PVR: Scout24 SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
04.11.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Handelsende in Grün (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Scout24 erhöht Umsatzprognose und bestätigt Margenziel - Aktie steigt (AWP)
Analysen zu Scout24
|13:13
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:00
|Scout24 Buy
|UBS AG
|12:55
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:29
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|13:13
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:00
|Scout24 Buy
|UBS AG
|12:55
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:29
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|13:13
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:00
|Scout24 Buy
|UBS AG
|12:55
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:29
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|04.11.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Scout24
|84.70
|3.55%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:37
|
Jefferies & Company Inc.
PVA TePla Buy
|13:35
|
RBC Capital Markets
RATIONAL Outperform
|13:34
|
RBC Capital Markets
ASOS Sector Perform
|13:32
|
Barclays Capital
Scout24 Overweight
|13:30
|
RBC Capital Markets
AIR France-KLM Sector Perform
|13:30
|
Barclays Capital
JCDecaux Overweight
|13:29
|
Barclays Capital
Fraport Underweight