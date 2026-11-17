Am Dienstag bewegt sich der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0.75 Prozent schwächer bei 26’399.45 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2.211 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.794 Prozent auf 26’387.44 Punkte an der Kurstafel, nach 26’598.64 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Dienstag bei 26’425.16 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26’304.67 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 25’622.61 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, stand der DAX noch bei 26’338.61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, stand der DAX bei 23’590.52 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.58 Prozent nach oben. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’001.67 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21’863.81 Punkten.

DAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Zalando (+ 1.61 Prozent auf 28.48 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.81 Prozent auf 27.22 EUR), Merck (+ 0.70 Prozent auf 150.75 EUR), Henkel vz (+ 0.62 Prozent auf 88.30 EUR) und Vonovia SE (+ 0.51 Prozent auf 16.90 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Deutsche Bank (-4.39 Prozent auf 31.47 EUR), Rheinmetall (-2.72 Prozent auf 748.80 EUR), SAP SE (-1.80 Prozent auf 209.55 EUR), adidas (-1.78 Prozent auf 173.85 EUR) und Scout24 (-1.76 Prozent auf 89.25 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 4’965’252 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 240.984 Mrd. Euro im DAX den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 5.47 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.44 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch