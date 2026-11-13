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LUS-DAX-Kursentwicklung 13.11.2026 09:28:22

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beginnt Freitagshandel mit Verlusten

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beginnt Freitagshandel mit Verlusten

Das macht der LUS-DAX am Freitagmorgen.

Am Freitag gibt der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA um 0.04 Prozent auf 26’702.00 Punkte nach.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 26’760.00 Punkte, das Tagestief hingegen 26’645.00 Zähler.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX stand vor einem Monat, am 13.10.2026, bei 25’306.00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 13.08.2026, einen Stand von 26’411.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24’058.00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 8.69 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 27’000.00 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21’861.50 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit EON SE (+ 1.38 Prozent auf 19.42 EUR), GEA (+ 0.71 Prozent auf 70.50 EUR), BASF (+ 0.64 Prozent auf 54.80 EUR), Allianz (+ 0.55 Prozent auf 475.00 EUR) und Scout24 (+ 0.55 Prozent auf 91.65 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Rheinmetall (-1.68 Prozent auf 759.60 EUR), Siemens (-1.53 Prozent auf 277.40 EUR), Infineon (-1.36 Prozent auf 51.40 EUR), Airbus SE (-1.10 Prozent auf 206.00 EUR) und MTU Aero Engines (-1.09 Prozent auf 353.50 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 338’182 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 238.161 Mrd. Euro im LUS-DAX den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5.93 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.39 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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