L&S DAX Indikation 4572355 / DE000LUSDAX6
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17.11.2026 12:26:10
Schwacher Handel: LUS-DAX präsentiert sich mittags schwächer
Der LUS-DAX zeigt sich am Mittag im Minus.
Der LUS-DAX sinkt im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0.37 Prozent auf 26’404.00 Punkte.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 26’477.00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’299.00 Zählern.
So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, den Wert von 25’475.00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 17.08.2026, den Wert von 26’302.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, wies der LUS-DAX 23’457.00 Punkte auf.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.48 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’000.00 Punkten. Bei 21’861.50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Zalando (+ 1.61 Prozent auf 28.48 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.81 Prozent auf 27.22 EUR), Merck (+ 0.70 Prozent auf 150.75 EUR), Henkel vz (+ 0.62 Prozent auf 88.30 EUR) und Vonovia SE (+ 0.51 Prozent auf 16.90 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Deutsche Bank (-4.39 Prozent auf 31.47 EUR), Rheinmetall (-2.72 Prozent auf 748.80 EUR), SAP SE (-1.80 Prozent auf 209.55 EUR), adidas (-1.78 Prozent auf 173.85 EUR) und Scout24 (-1.76 Prozent auf 89.25 EUR).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf
Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4’965’252 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 240.984 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte
Im LUS-DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.44 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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