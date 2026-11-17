Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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Sanofi Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi nach einem Treffen mit dem neuen Entwicklungschef Paolo Fontoura mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Am Markt überwiege wohl die Skepsis hinsichtlich einer Trendwende bei der Entwicklung neuer Produkte, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Doch die Aussagen Fontouras seien glaubwürdig gewesen und sorgten für Zuversicht./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
95.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
84.86 €
|
Abst. Kursziel*:
11.95%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
84.39 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.57%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
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|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|06.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|09:50
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.26
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|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|77.99
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