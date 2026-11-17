Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Scout24-Papier statt. Der Schlusskurs des Scout24-Papiers betrug an diesem Tag 64.80 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15.432 Scout24-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 16.11.2026 1’402.01 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 90.85 EUR belief. Aus 1’000 EUR wurden somit 1’402.01 EUR, was einer positiven Performance von 40.20 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Scout24 eine Marktkapitalisierung von 6.20 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Scout24-Anteils fand am 01.10.2015 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der Scout24-Anteilsschein bei 30.75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch