|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentable Scout24-Anlage?
|
17.11.2026 10:02:05
DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel hätte eine Investition in Scout24 von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Scout24-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Scout24-Papier statt. Der Schlusskurs des Scout24-Papiers betrug an diesem Tag 64.80 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15.432 Scout24-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 16.11.2026 1’402.01 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 90.85 EUR belief. Aus 1’000 EUR wurden somit 1’402.01 EUR, was einer positiven Performance von 40.20 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete Scout24 eine Marktkapitalisierung von 6.20 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Scout24-Anteils fand am 01.10.2015 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der Scout24-Anteilsschein bei 30.75 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu Scout24
|
12:26
|Schwacher Handel: LUS-DAX präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwache Performance in Frankfurt: So steht der DAX aktuell (finanzen.ch)
|
16.11.26
|EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
16.11.26
|EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
13.11.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zum Start in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
13.11.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beginnt Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
10.11.26
|DAX 40-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Scout24-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09.11.26
|EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information (EQS Group)
Analysen zu Scout24
|10.11.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|Scout24 Buy
|UBS AG
|10.11.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|Scout24 Buy
|UBS AG
|10.11.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|Scout24 Buy
|UBS AG
|04.11.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX tiefer -- Asiens Börsen schliesslich in Rot
An der heimischen sowie an der deutschen Börsen lässt sich eine schwächere Tendenz beobachten. An den Börsen in Fernost ging es am Dienstag nach unten.