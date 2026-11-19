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19.11.2026 10:22:44
Richemont-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Outperform
Richemont-Papier wurde von RBC Capital Markets-Analyst Nikolaos Lafioniatis einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont nach Oktober-Daten zu Schweizer Uhrenexporten mit einem Kursziel von 220 Franken auf "Outperform" belassen. Die Schweizer Uhrenexporte seien im abgelaufenen Monat im Vergleich zum Vorjahr um 9,1 Prozent (Wert) beziehungsweise 12,9 Prozent (Volumen) gestiegen, schrieb Nikolaos Lafioniatis am Donnerstag. Zwar falle das Wachstum auf Sicht von zwei Jahren verhaltener aus, dennoch sprach er von soliden Daten im Oktober.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Richemont-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Um 10:06 Uhr wies die Richemont-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2.2 Prozent auf 179.25 CHF nach oben. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 22.73 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 115’372 Richemont-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 6.9 Prozent nach oben. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 14.05.2027.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 03:06 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 03:06 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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