Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
84.70CHF
2.90CHF
3.55 %
16:14:30
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
05.11.2026 13:00:46
Scout24 Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Scout24 von 115 auf 117 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Scout24 habe starke Quartalszahlen präsentiert, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwochabend. Der Bericht unterstreiche einmal mehr, dass das Unternehmen beständig Ergebnisse liefere. KI werde allmählich zu einem immer stärkeren Treiber für die finanzielle Entwicklung./rob/ajx/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 19:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Buy
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
117.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
92.80 €
|
Abst. Kursziel*:
26.08%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
92.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.08%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Scout24
|
14:04
|Scout24-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. stuft Aktie mit Buy ein (finanzen.ch)
|
13:52
|UBS AG beurteilt Scout24-Aktie mit Buy (finanzen.ch)
|
13:49
|Jefferies & Company Inc. bescheinigt Buy für Scout24-Aktie (finanzen.ch)
|
13:22
|Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Scout24-Aktie (finanzen.ch)
|
11:02
|EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
11:02
|EQS-PVR: Scout24 SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
04.11.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Handelsende in Grün (finanzen.ch)
Analysen zu Scout24
|13:32
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|13:13
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:00
|Scout24 Buy
|UBS AG
|12:55
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:29
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|13:32
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|13:13
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:00
|Scout24 Buy
|UBS AG
|12:55
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:29
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|13:32
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|13:13
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:00
|Scout24 Buy
|UBS AG
|12:55
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:29
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|04.11.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Scout24
|84.95
|3.85%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:35
|
DZ BANK
Bayer Kaufen
|15:29
|
DZ BANK
Commerzbank Halten
|14:48
|
JP Morgan Chase & Co.
E.ON Overweight
|14:47
|
Barclays Capital
Wolters Kluwer Overweight
|14:44
|
UBS AG
Schneider Electric Buy
|14:42
|
DZ BANK
McDonald's Kaufen
|14:33
|
Jefferies & Company Inc.
AstraZeneca Buy