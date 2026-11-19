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Fundamental
zugeh. Wertpapiere
19.11.2026 09:53:02
arGEN-X Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Argenx mit einem Kursziel von 850 Euro auf "Hold" belassen. Jüngste Aussagen zum Antikörper Empasiprubart, zum Biopharmazeutikum Vyvgart sowie die Übernahme von Unnatural Products seien unter dem Strich als neutral zu werten, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Hold
|
Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
850.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
856.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-0.72%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
858.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.93%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu arGEN-X N.V.
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