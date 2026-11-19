arGEN-X 858.00 EUR -0.49% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Argenx mit einem Kursziel von 850 Euro auf "Hold" belassen. Jüngste Aussagen zum Antikörper Empasiprubart, zum Biopharmazeutikum Vyvgart sowie die Übernahme von Unnatural Products seien unter dem Strich als neutral zu werten, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:12 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.