Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zum Start in der Verlustzone

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.17 Prozent leichter bei 26’727.15 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2.205 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.280 Prozent leichter bei 26’697.03 Punkten in den Freitagshandel, nach 26’771.88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 26’741.79 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’681.66 Zählern.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der DAX bereits um 3.53 Prozent. Der DAX lag noch vor einem Monat, am 13.10.2026, bei 25’259.90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, betrug der DAX-Kurs 26’299.74 Punkte. Der DAX stand noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, bei 24’041.62 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 8.92 Prozent zu. Bei 27’001.67 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 21’863.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

DAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell EON SE (+ 1.38 Prozent auf 19.42 EUR), GEA (+ 0.71 Prozent auf 70.50 EUR), BASF (+ 0.64 Prozent auf 54.80 EUR), Allianz (+ 0.55 Prozent auf 475.00 EUR) und Scout24 (+ 0.55 Prozent auf 91.65 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Rheinmetall (-1.68 Prozent auf 759.60 EUR), Siemens (-1.53 Prozent auf 277.40 EUR), Infineon (-1.36 Prozent auf 51.40 EUR), Airbus SE (-1.10 Prozent auf 206.00 EUR) und MTU Aero Engines (-1.09 Prozent auf 353.50 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 338’182 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 238.161 Mrd. Euro.

DAX-Fundamentaldaten

Im DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.39 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch