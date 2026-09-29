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SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51

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29.09.2026 12:29:00

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Dienstagmittag mit Aufschlag

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Dienstagmittag mit Aufschlag

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die SCHOTT Pharma-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 25,05 EUR zu.

SCHOTT Pharma
23.53 CHF 0.00%
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Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von SCHOTT Pharma zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 25,05 EUR. Im Tageshoch stieg die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 25,25 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 16'592 SCHOTT Pharma-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (25,25 EUR) erklomm das Papier am 29.09.2026. Gewinne von 0,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 12,62 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SCHOTT Pharma-Aktie 98,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,175 EUR, nach 0,180 EUR im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SCHOTT Pharma am 12.08.2026 vor. SCHOTT Pharma hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,30 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 281.76 Mio. EUR gegenüber 256.46 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.12.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 16.12.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SCHOTT Pharma einen Gewinn von 0,982 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: SCHOTT Pharma
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