SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Dienstagnachmittag tiefer

Um 16:28 Uhr ging es für die SCHOTT Pharma-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 24,70 EUR. In der Spitze fiel die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 24,70 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SCHOTT Pharma-Aktien beläuft sich auf 28'054 Stück.

Am 29.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,25 EUR an. Der derzeitige Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie liegt somit 2,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 12,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SCHOTT Pharma-Aktie derzeit noch 48,91 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für SCHOTT Pharma-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,180 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,175 EUR belaufen. SCHOTT Pharma veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SCHOTT Pharma 0,30 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 256.46 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 281.76 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.12.2026 terminiert. Am 16.12.2027 wird SCHOTT Pharma schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SCHOTT Pharma-Gewinn in Höhe von 0,982 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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