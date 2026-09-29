SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
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29.09.2026 09:29:00
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Vormittag leichter
Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SCHOTT Pharma-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 24,80 EUR abwärts.
Die SCHOTT Pharma-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 24,80 EUR abwärts. Die SCHOTT Pharma-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,75 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2'438 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.09.2026 bei 25,20 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SCHOTT Pharma-Aktie. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie ist somit 49,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,175 EUR, nach 0,180 EUR im Jahr 2025. SCHOTT Pharma liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat SCHOTT Pharma mit einem Umsatz von insgesamt 281.76 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 256.46 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,87 Prozent gesteigert.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von SCHOTT Pharma wird am 10.12.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können SCHOTT Pharma-Anleger Experten zufolge am 16.12.2027 werfen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SCHOTT Pharma-Aktie in Höhe von 0,982 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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