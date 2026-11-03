Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
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Schneider Electric Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Der für Schneider zuständige Analyst Andre Kukhnin zog in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie erste Rückschlüsse aus dem Wahlsieg der Demokraten für europäische Energietechnik-Werte. Das Fazit sei grundsätzlich eher negativ, dies aber mit gewissen Einschränkungen. Außerdem sei durch den jüngsten Ausverkauf schon viel eingepreist. Auf dem aktuellen Kursniveau zählt die Schweizer Großbank Schneider Electric neben Siemens Energy, Prysmian und Andritz zu ihren Favoriten./tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 16:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
350.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
234.05 €
|
Abst. Kursziel*:
49.54%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
227.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
53.74%
|
Analyst Name::
Andre Kukhnin
|
KGV*:
-
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