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Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972

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05.11.2026 14:44:34

Schneider Electric Buy

Schneider Electric
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Der für Schneider zuständige Analyst Andre Kukhnin zog in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie erste Rückschlüsse aus dem Wahlsieg der Demokraten für europäische Energietechnik-Werte. Das Fazit sei grundsätzlich eher negativ, dies aber mit gewissen Einschränkungen. Außerdem sei durch den jüngsten Ausverkauf schon viel eingepreist. Auf dem aktuellen Kursniveau zählt die Schweizer Großbank Schneider Electric neben Siemens Energy, Prysmian und Andritz zu ihren Favoriten./tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 16:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 16:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
350.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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49.54%
Rating update:
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227.65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Andre Kukhnin 		KGV*:
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22.10.26 Schneider Electric Buy UBS AG
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