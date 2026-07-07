Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Schneider Electric Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Schneider Electric auf "Neutral" belassen. Die anstehende Reform des deutschen Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) ab 2027 sei bedeutend für Unternehmen im Bereich Windkraft, Hochleistungskabel und Energienetze, schrieb Akash Gupta am Dienstag. In den verbleibenden Windkraftauktionen bis Ende 2026 dürfte hoher Konkurrenzdruck herrschen, da sich die Unternehmen die wohlbekannten Förderungen sichern wollten und die Ungewissheit des neuen EEG-Gesetzes scheuten./ag/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
262.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
262.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Schneider Electric S.A.
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|11:08
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Schneider Electric Overweight
|Barclays Capital
|07.07.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|Schneider Electric Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:08
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Schneider Electric Overweight
|Barclays Capital
|07.07.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|Schneider Electric Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.07.26
|Schneider Electric Overweight
|Barclays Capital
|07.07.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|Schneider Electric Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.07.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|11:08
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Schneider Electric S.A.
|239.90
|-0.66%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:09
|
Goldman Sachs Group Inc.
ABB Neutral
|12:05
|
Goldman Sachs Group Inc.
Ströer Sell
|12:04
|
Goldman Sachs Group Inc.
Daimler Truck Neutral
|11:48
|
Goldman Sachs Group Inc.
JCDecaux Neutral
|11:44
|
Goldman Sachs Group Inc.
Amazon Buy
|11:40
|
Goldman Sachs Group Inc.
London Stock Exchange Buy
|11:39
|
Goldman Sachs Group Inc.
Swiss Re Sell