NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Der Elektrotechnikkonzern sei stark gewachsen, schrieb Phil Buller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Erhöhung der Jahresziele durch das Unternehmen stehe weitgehend im Einklang mit den Markterwartungen./mis/rob/edh;