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Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972

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16.10.2026 09:10:09

Schneider Electric Neutral

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Der Elektrotechnikkonzern sei stark gewachsen, schrieb Phil Buller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Erhöhung der Jahresziele durch das Unternehmen stehe weitgehend im Einklang mit den Markterwartungen./mis/rob/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 07:27 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 07:27 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Neutral
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Phil Buller 		KGV*:
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