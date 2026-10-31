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31.10.2026 18:00:38
Schneider Electric-Aktie: Experten empfehlen Schneider Electric im Oktober mehrheitlich zum Kauf
Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die Schneider Electric-Aktie geworfen.
Im vergangenen Oktober haben 22 Experten die Aktie von Schneider Electric wie folgt eingeschätzt.
20 Experten raten die Schneider Electric-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Schneider Electric mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 326,14 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 78,54 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der Schneider Electric-Aktie von 247,60 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|329,00 EUR
|32,88
|26.10.2026
|RBC Capital Markets
|320,00 EUR
|29,24
|26.10.2026
|UBS AG
|350,00 EUR
|41,36
|22.10.2026
|Bernstein Research
|340,00 EUR
|37,32
|21.10.2026
|Deutsche Bank AG
|320,00 EUR
|29,24
|20.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|340,00 EUR
|37,32
|20.10.2026
|Barclays Capital
|326,00 EUR
|31,66
|19.10.2026
|Deutsche Bank AG
|320,00 EUR
|29,24
|19.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|19.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|16.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|323,00 EUR
|30,45
|16.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|310,00 EUR
|25,20
|16.10.2026
|RBC Capital Markets
|320,00 EUR
|29,24
|16.10.2026
|Bernstein Research
|350,00 EUR
|41,36
|15.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|12.10.2026
|RBC Capital Markets
|320,00 EUR
|29,24
|09.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|323,00 EUR
|30,45
|08.10.2026
|Deutsche Bank AG
|325,00 EUR
|31,26
|06.10.2026
|UBS AG
|335,00 EUR
|35,30
|06.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|310,00 EUR
|25,20
|06.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|289,00 EUR
|16,72
|05.10.2026
|UBS AG
|335,00 EUR
|35,30
|05.10.2026
|RBC Capital Markets
|320,00 EUR
|29,24
|05.10.2026
|Deutsche Bank AG
|325,00 EUR
|31,26
|05.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|345,00 EUR
|39,34
|05.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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|RBC Capital Markets
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|UBS AG
|21.10.26
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|Bernstein Research
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|Deutsche Bank AG
|26.10.26
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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