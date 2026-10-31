Schneider Electric-Aktie: Experten empfehlen Schneider Electric im Oktober mehrheitlich zum Kauf

Im vergangenen Oktober haben 22 Experten die Aktie von Schneider Electric wie folgt eingeschätzt.

20 Experten raten die Schneider Electric-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Schneider Electric mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 326,14 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 78,54 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der Schneider Electric-Aktie von 247,60 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 329,00 EUR 32,88 26.10.2026 RBC Capital Markets 320,00 EUR 29,24 26.10.2026 UBS AG 350,00 EUR 41,36 22.10.2026 Bernstein Research 340,00 EUR 37,32 21.10.2026 Deutsche Bank AG 320,00 EUR 29,24 20.10.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 340,00 EUR 37,32 20.10.2026 Barclays Capital 326,00 EUR 31,66 19.10.2026 Deutsche Bank AG 320,00 EUR 29,24 19.10.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 19.10.2026 DZ BANK - - 16.10.2026 Jefferies & Company Inc. 323,00 EUR 30,45 16.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 310,00 EUR 25,20 16.10.2026 RBC Capital Markets 320,00 EUR 29,24 16.10.2026 Bernstein Research 350,00 EUR 41,36 15.10.2026 DZ BANK - - 12.10.2026 RBC Capital Markets 320,00 EUR 29,24 09.10.2026 Jefferies & Company Inc. 323,00 EUR 30,45 08.10.2026 Deutsche Bank AG 325,00 EUR 31,26 06.10.2026 UBS AG 335,00 EUR 35,30 06.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 310,00 EUR 25,20 06.10.2026 Jefferies & Company Inc. 289,00 EUR 16,72 05.10.2026 UBS AG 335,00 EUR 35,30 05.10.2026 RBC Capital Markets 320,00 EUR 29,24 05.10.2026 Deutsche Bank AG 325,00 EUR 31,26 05.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 345,00 EUR 39,34 05.10.2026

Redaktion Finanzen.net