Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR Handel mit der Schneider Electric-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 222.80 EUR. Bei einem Schneider Electric-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.488 Schneider Electric-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’058.57 EUR, da sich der Wert eines Schneider Electric-Papiers am 23.11.2026 auf 235.85 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 5.86 Prozent gesteigert.

Der Schneider Electric-Wert an der Börse wurde auf 133.39 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch