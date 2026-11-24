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|Lohnender Schneider Electric-Einstieg?
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24.11.2026 10:02:13
EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Schneider Electric-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Schneider Electric-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR Handel mit der Schneider Electric-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 222.80 EUR. Bei einem Schneider Electric-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.488 Schneider Electric-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’058.57 EUR, da sich der Wert eines Schneider Electric-Papiers am 23.11.2026 auf 235.85 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 5.86 Prozent gesteigert.
Der Schneider Electric-Wert an der Börse wurde auf 133.39 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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