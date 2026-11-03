EURO STOXX 50-Papier Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schneider Electric-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Schneider Electric-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 150.70 EUR. Bei einem Schneider Electric-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6.636 Schneider Electric-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 02.11.2026 1’595.55 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 240.45 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +59.56 Prozent.

Insgesamt war Schneider Electric zuletzt 139.84 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch