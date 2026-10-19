Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
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19.10.2026 07:37:00
Schneider Electric Neutral
Schneider Electric
230.91 CHF -1.52%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Neutral" belassen. Die Marktstimmung für den Investitionsgütersektor während seiner jüngsten Marketingreise in die USA sei pessimistisch gewesen, schrieb Phil Buller am Sonntag. Er bleibt aber bei seiner Einschätzung, dass es derzeit solide Argumente für die europäischen Sektorakteure im Vergleich zu jenen in den USA gibt./edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2026 / 20:03 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 01:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 01:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
253.85 €
|
Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
250.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Phil Buller
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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