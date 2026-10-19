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Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972

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19.10.2026 07:37:00

Schneider Electric Neutral

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Neutral" belassen. Die Marktstimmung für den Investitionsgütersektor während seiner jüngsten Marketingreise in die USA sei pessimistisch gewesen, schrieb Phil Buller am Sonntag. Er bleibt aber bei seiner Einschätzung, dass es derzeit solide Argumente für die europäischen Sektorakteure im Vergleich zu jenen in den USA gibt./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2026 / 20:03 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 01:00 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Neutral
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
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16.10.26 Schneider Electric Kaufen DZ BANK
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16.10.26 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
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