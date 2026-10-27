EURO STOXX 50-Wert Schneider Electric-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Schneider Electric von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Schneider Electric-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 258.75 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Schneider Electric-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.386 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 91.09 EUR, da sich der Wert eines Schneider Electric-Anteils am 26.10.2026 auf 235.70 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 8.91 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Schneider Electric belief sich jüngst auf 138.78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch