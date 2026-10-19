Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
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19.10.2026 20:06:00
Schneider-Electric-Aktie: Schneider Electric plant Milliarden-Platzierung
Schneider Electric treibt seine strategischen Pläne im Bereich industrieller Künstlicher Intelligenz voran.
Die neuen Stammaktien sollen im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre platziert werden.
Übernahme von PTC geplant
Anfang Oktober hatte Schneider Electric vereinbart, PTC zu übernehmen, um ein Portfolio für industrielle Künstliche Intelligenz aufzustellen. Die Übernahme, in der das US-Unternehmen mit 22,6 Milliarden US-Dollar bewertet wird, soll im dritten Quartal 2027 abgeschlossen werden.
DOW JONES
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