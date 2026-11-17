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17.11.2026 10:02:05
EURO STOXX 50-Papier Schneider Electric-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schneider Electric von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Schneider Electric gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Schneider Electric-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 62.09 EUR wert. Wenn man vor 10 Jahren 100 EUR in die Schneider Electric-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1.611 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 16.11.2026 auf 241.55 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 389.03 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 289.03 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Schneider Electric belief sich zuletzt auf 143.35 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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