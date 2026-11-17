Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
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Schneider Electric Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric nach einer Branchenkonferenz mit einem Kursziel von 320 Euro auf "Outperform" belassen. Dort hätten die Franzosen nochmals den Mehrwert der Übernahme des Industriesoftware-Entwicklers PTC bekräftigt, schrieb Mark Fielding in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Dieser habe ein gutes Finanzprofil, die Überlappungen der jeweiligen Portfolios seien gut und beide Unternehmen verfolgten mit ihrem Geschäftsmodell einen ökosystemagnostischen Ansatz./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 18:40 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
320.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
237.45 €
|
Abst. Kursziel*:
34.77%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
241.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.78%
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
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|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Schneider Electric S.A.
|213.60
|-2.04%
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