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|Profitabler Schneider Electric-Einstieg?
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10.11.2026 10:02:07
EURO STOXX 50-Wert Schneider Electric-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schneider Electric von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Schneider Electric-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurde die Schneider Electric-Aktie via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Schneider Electric-Papiers betrug an diesem Tag 153.98 EUR. Bei einem Schneider Electric-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 64.943 Schneider Electric-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 09.11.2026 auf 234.40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15’222.76 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 52.23 Prozent vermehrt.
Schneider Electric erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 134.63 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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