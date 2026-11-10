EURO STOXX 50-Wert Schneider Electric-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schneider Electric von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde die Schneider Electric-Aktie via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Schneider Electric-Papiers betrug an diesem Tag 153.98 EUR. Bei einem Schneider Electric-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 64.943 Schneider Electric-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 09.11.2026 auf 234.40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15’222.76 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 52.23 Prozent vermehrt.

Schneider Electric erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 134.63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch