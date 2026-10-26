Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
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Schneider Electric Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schneider Electric anlässlich der jüngst veröffentlichten Eckdaten samt erneuter Prognoseanhebung von 323 auf 329 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Elektrotechnik-Konzern habe im dritten Quartal stark abgeschnitten und setzte die Maßnahmen, die in seiner Hand lägen, erfolgreich um, schrieb Lucas Ferhani in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte erhöhte seine Schätzungen für das bereinigte Ergebnis je Aktie für die Jahre 2027 und 2028, was auf ein schnelleres Wachstum im Bereich Energiemanagement zurückzuführen sei. Der Ausbau der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz werde kurzfristig unterschätzt./rob/la/jha/;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
329.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
229.45 €
|
Abst. Kursziel*:
43.39%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
237.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38.79%
|
Analyst Name::
Lucas Ferhani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Schneider Electric S.A.
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