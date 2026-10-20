EURO STOXX 50-Papier Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Schneider Electric von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Schneider Electric-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 63.00 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die Schneider Electric-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 158.730 Schneider Electric-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 19.10.2026 auf 252.60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 40’095.24 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 300.95 Prozent angezogen.

Alle Schneider Electric-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 142.81 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch